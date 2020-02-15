Survivor Evrim Keklik'in zor anları!

Survivor 2020 16 Şubat'ta TV8 ekranında olacak. Acun Ilıcalı'nın kendi hesabından yaptığı paylaşımda ise 29 yaşındaki Evrim Keklik'in açlık ile nasıl mücadele ettiğini kameralara konuşarak anlattı.

AÇLIĞA DAYANAMAYINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından en zor yarışmalarından biri olan Survivor'da yaşanan zorlukları gözler önüne seren bir video yayınladı. Adanın zor şartlarına uyum sağlayamayan 29 yaşındaki Evrim röportajında gözyaşları içinde şu sözlerle isyan etti: "Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün biraz daha iyiyim. Bunları annem görmesin. Çok zor…

Ağlayamıyorum bile gücüm yok. Su içmek mide bulandırıyor. Sohbet etmek istiyorum çay kahve içmek istiyorum. Moralim çok bozuk bana lütfen insan gibi bir kahve verebilir misiniz? Bir insanla adanın dışında bir sohbet etmek istiyorum Burası bana çok ağır geldi. Yastık yok boynum ağrıyor. Pislik cabası daha ne söyleyebilirim ki, moralim çok bozuk"