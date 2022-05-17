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Survivor Evrim'e ne oldu? Evrim Keklik neden bayıldı?

Survivor'ın 107. bölümünün fragmanında Gönüllüler takımındaki Evrim Keklik'in bir anda bayıldığı görüldü bunun üzerine Survivor Evrim'e ne oldu? Evrim Keklik neden bayıldı? soruları merak edildi. İşte detaylar...

Survivor Evrim'e ne oldu? Evrim Keklik neden bayıldı?

Survivor All Star'ın 17 Mayıs 2022 Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak olan 107. bölümünün fragmanına Evrim Keklik'in bayıldığı anlar damga vurdu. Oyun alanında Gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik'in Ogeday'ın omzuna bayılarak yere düştüğü görüldü. Peki Survivor Evrim'e ne oldu? Evrim Keklik neden bayıldı? İşte detaylar...

SURVİVOR EVRİM'E NE OLDU? EVRİM KEKLİK NEDEN BAYILDI?

Bu sene All Star olarak izleyici karşısına çıkan Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler takımının kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Survivor Evrim'e ne oldu? Evrim Keklik neden bayıldı?

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında yayınlanan bir sahne izleyiciyi telaşlandırdı. Gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik'in bayılması sevenlerini korkuttu. Oyun alanında otururken takım arkadaşı Ogeday'ın omzuna bayılan ve ardından yere düşen Evrim'e ne olduğu merak ediliyor. Oyun esnasında tansiyonunun düştüğü düşünülen Evrim'in sağlık durumu yeni bölümün yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.

Survivor Evrim'e ne oldu? Evrim Keklik neden bayıldı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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