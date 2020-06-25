Survivor 2020 finali ne zaman? sorusu Survivor takipçileri tarafından merak ediliyordu. Çeyrek finalin elenen ilk isimlerinden Evrim'in gitmesiyle birlikte geri sayımın başladığı Survivor 2020'de final tarihi merak ediliyordu. Acun Ilıcalı, Survivor Panorama programına katıldı. Survivor'ın final tarihi ile ilgili açıklama yaptı. Peki Survivor finali ne zaman? Nerede olacak? Survivor 2020 ne zaman bitecek?

SURVİVOR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK? SURVİVOR 2020 FİNAL TARİHİ?

TV 8 ekranlarının fenomen programı Survivor 2020'de final için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı katıldığı Survivor Panorama programında Survivor 2020'nin final tarihini açıkladı. Ilıcalı Survivor finalinin 13-14 Temmuz'da gerçekleşeceğini açıkladı.

SURVİVOR FİNAL NEREDE OLACAK?

Survivor 2020'nin finali bu sene İstanbul'da gerçekleştirilecek.

FİNALE KİMLER KATILABİLECEK?

"Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa Survivor finali çok enteresan bir yerde yapılacak." "Finale sadece eski yarışmacılar ile 'Survivor 2020' yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak."

