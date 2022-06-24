Yıllardır ekranların en sevdiği programlardan biri olan, halen rating rekoları kıran Survivor'un finaline yaklaşırken izleyicilerin ve yarışmaların takipçilerinin merak ettiği soruların cevaplarına haberimizde yer verdik. Peki sevilen yarışma Survivor finali ne zaman, nerede? Survivor final bilet fiyatları 2022, şampiyon ödülü ne?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?

2022 sezonu aylardır yayında olan ve sevilerek izlenen Survivor All Star'ın finalinin ne zaman olacağına dair, programın yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından açıklama geldi. Final programının 30 Haziran gecesinde yapılacağı duyuruldu. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan programın final bölümü İstanbul'da düzenlenecek.

SURVİVOR FİNAL BİLET FİYATLARI 2022

Finalist olmak için yarışan Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasından 4 yarışmacının elenmesinin ardından kalacak 2 finalist, İstanbul'da düzenlenecek olan ve TV8 ekranlarında yayınlanacak olan final canlı yayınında SMS ile yarışacak. Final programına katılmak için bilet satışına dair herhangi bir duyuru yapılmamıştır.

ŞAMPİYON ÖDÜLÜ

Geçmiş yıllarda Survivor finalisti olup şampiyon olan yarışmacılara 500.000 TL ödül veriliyordu. Yarışmanın bu sezonunda birinci olacak olan yarışmacıya ne kadar ödül verileceğine dair henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.