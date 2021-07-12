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  3. Survivor finalisti Yiğit Poyraz oyunculuğa başlıyor! Leyla ile Mecnun'da oynayacağı konuşuluyor!

Survivor finalisti Yiğit Poyraz oyunculuğa başlıyor! Leyla ile Mecnun'da oynayacağı konuşuluyor!

Survivor 2021'de yarışan ve finale kadar giderek birinciliği İsmail Balaban'a kaptıran Yiğit Poyraz'ın oyunculuğa adım atacağı konuşuluyor.

Survivor finalisti Yiğit Poyraz oyunculuğa başlıyor! Leyla ile Mecnun'da oynayacağı konuşuluyor!

Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında sunduğu, reyting rekorları kıran Survivor 2021'de yarışan ve kendini izleyiciye oldukça sevdiren yarışmacı Yiğit Poyraz'ın Exxen'de yeniden yayınlanmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun dizisinde rol alacağı ileri sürüldü.

TEKLİF ACUN ILICALI'DAN

Survivor 2021'deki başarısıyla finale kadar ilerleyen ve ikinci olan Yiğit Poyraz'A Exxen'de yayınlanacak olan  Leyla ile Mecnun dizisinde rol alması için Acun Ilıcalı'dan teklif gittiği ve Poyraz'ında bu teklife sıcak baktığı konuşuluyor. 

Survivor finalisti Yiğit Poyraz oyunculuğa başlıyor! Leyla ile Mecnun'da oynayacağı konuşuluyor!

Survivor 2021'de başarılı performansıyla ve karakteriyle oldukça sevilen Poyraz'ın tekrar ekranlarda olacağı haberi sevenlerini şimdiden heyecanlandırdı. 

Survivor finalisti Yiğit Poyraz oyunculuğa başlıyor! Leyla ile Mecnun'da oynayacağı konuşuluyor!

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a taşındı.

Survivor finalisti Yiğit Poyraz oyunculuğa başlıyor! Leyla ile Mecnun'da oynayacağı konuşuluyor!

27 yaşındaki Yiğit Poyraz, 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.

{TITLE_STRIP}Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

 

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