Survivor'un başarılı yarışmacılarından biri olan ve şampiyonluk adayları arasında gösterilen Furkan Kızılay, son yayımlanan fragmanla birlikte sevenlerini korkuttu. Sakatlık yaşayan ünlü ismin son durumu araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Furkan Kızılay'a ne oldu sakatlandı mı? Furkan Kızılay'ın sağlık durumu nasıl? İşte o soruların cevapları...

SURVİVOR FURKAN KIZILAY'A NE OLDU, SAKATLANDI MI?

Survivor'da bu sezonki All Star mücadelesinde yer alan Furkan Kızılay başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Bu akşam ekranlara gelecek haftanın son dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir yarış içerisine giren Furkan Kızılay'ın parkurdan koşarken bir anda ters bir şekilde boynunun üzerine düştüğü görülüyor. Hayati risk taşıyan bir bölge olduğu için hayranlarını korkutan Kızılay'ın daha sonra ise ambulans aracılığıyla götürüldüğü görülüyor.

FURKAN KIZILAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olayı görüp Furkan Kızılay'ın yanına koşan diğer yarışmacılar tedirgin bir şekilde ünlü ismin sağlık durumunu merak ederken sevenleri de ekran başında iyi bir haber bekliyor. Görüntülerde ambulansın gelerek Kızılay'ı almasından bir anlam çıkarılmak istendiğinde sakatlığın ciddi olduğu tahmin edilebilir. Öte yandan boyun kısmının riski bir bölge olmasından dolayı sağlık durumunun riske atılmaması için tedbir amaçlı da hastaneye kaldırılmış olabilir. Yayımlanacak yeni bölümde yer alan diğer görüntülere göre Furkan Kızılay'ın sağlık durumu hakkında daha net bilgilere ulaşılacak ve haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Tüm Türkiye'nin fenomen dizi Çocuklar Duymasın ile tanıdığı Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 yılında İstanbul Şile'de doğmuştur. 31 yaşındaki Survivor Furkan, aynı zamanda şarkıcılık da yapmaktadır. Oyunculuğu, şarkıcılığı yanı sıra reklamlarda da sık sık boy gösteren Furkan Kızılay'ın Batur isminde bir kardeşi bulunmaktadır. Furkan Kızılay'ın babası Fitness öğretmeni ve antrenör Emin Kızılay, annesinin adı Mine Kızılay'dır.