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Survivor futbol maçını kim kazandı 27 Mart 2021?

Survivor 2021’de bu akşam birleşme partisi yapılacak. Bugünkü bölümde futbol maçı ve 'annelerinize sorduk' oyunları ekranlara verilecek. Geçen sezonun yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Ardahan Uzkanbaş'ın dahil olduğu maçta erkek yarışmacılar ile Acun Medya karşı karşıya gelecek. Yarışmanın izleyicileri için Survivor futbol maçını kim kazandı 2021? sorusu hakkında detaylar haberimizde.

Survivor futbol maçını kim kazandı 27 Mart 2021?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’de 27 Mart Cumartesi birleşme partisi heyecanı var.  56. bölümde hem futbol maçı hem de  'annelerinize sorduk' oyunu oynanacak. Özellikle bu akşam müthiş gollerin ekranlara geleceği futbol maçı merak ediliyor. Peki Survivor futbol maçını kim kazandı 2021?

SURVİVOR FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI 2021?

Survivor 2021 yarışmacıları ile Acun Medya arasında oynanacak maç nefes kesecek. Bu akşam ekranlara gelecek maçın sonucu belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. 

Survivor futbol maçını kim kazandı 27 Mart 2021?

 

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