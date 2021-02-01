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Survivor Gonca kimdir? Kaç yaşında? Survivor Gonca Kakar mesleği ne? Instagram hesabı nedir?

Survivor 2021'nin 18. bölümünde yarışmaya yedek yarışmacılar dahil oldu. Yeni yarışmacılardan biri de Gonca Kakar oldu. Peki Survivor Gonca kimdir? Kaç yaşında? Survivor Gonca Kakar mesleği ne? Instagram hesabı nedir? İşte detaylar.

Survivor Gonca kimdir? Kaç yaşında? Survivor Gonca Kakar mesleği ne? Instagram hesabı nedir?

Tv 8'in fenomen yarışması Survivor 2021'nin 18. bölümünde yarışmaya yedek yarışmacılar dahil oldu. Dünyanın en zor yarışması Survivor'a yedeklerden giren yarışmacılardan biri de Gonca Kakar oldu. Peki Survivor Gonca kimdir? Kaç yaşında? Survivor Gonca Kakar mesleği ne? Instagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR GONCA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Survivor Gonca, fenomen yarışma Survivor 2021'e 18. bölümde dahil olmuştur.

Gonca Kakar 1.77 boyundadır ve güzelliğiyle izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Güzelliğiyle izleyicinin dikkatini çeken Survivor Gonca, Mersin Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Survivor Gonca kimdir? Kaç yaşında? Survivor Gonca Kakar mesleği ne? Instagram hesabı nedir?

Dünyanın en zor yarışması Survivor'a bu sezon sonradan giren yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989'da dünyaya gelmiştir.

SURVİVOR GONCA KAKAR MESLEĞİ NE?

Gonca Kakar, beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmenidir.

Survivor Gonca, Mersin Üniversitesi mezunu olup yaptığı sporlar arasında dalış da yer almaktadır.

Survivor Gonca kimdir? Kaç yaşında? Survivor Gonca Kakar mesleği ne? Instagram hesabı nedir?

SURVİVOR GONCA İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor Gonca Kakar'ın goncajanset17 kullanıcı adıyla Instagram'da 4 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır.

Survivor Gonca kimdir? Kaç yaşında? Survivor Gonca Kakar mesleği ne? Instagram hesabı nedir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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