Hakan Çalhanoğlu, Aralık ayının en değerlisi seçildiİş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Hakan Aran hayatıTürkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali istifa mı etti? Neden istifa etti?Son dakika... Başkentte kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret ettiSurvivor hangi tarihte başlayacak 2021? Hangi günler var 2021?Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 6 Ocak ÇarşambaPendik Belediyesi'nden önemli çalışma! İBB'nin sorumluluğundaki dere temizlendi, kötü koku giderildiBerat Ayberk Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli ve mevkisi ne?SON DAKİKA! Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali istifa etti!5 Ocak Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Türkiye günlük vaka sayısı kaç oldu?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Survivor hangi tarihte başlayacak 2021? Hangi günler var 2021?

Survivor hangi tarihte başlayacak 2021? Hangi günler var 2021?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ne zaman başlayacağı ve yayınlanacağı günler ise merak konusu oldu. Peki Survivor hangi tarihte başlayacak? Hangi günler var? İşte detaylar...

Survivor hangi tarihte başlayacak 2021? Hangi günler var 2021?

Ekranlarda yeni sezona ait tanıtımların yayınlanmasının ardından Survivor ne zaman başlayacağı ve hangi günlerde yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Survivor hangi tarihte başlayacak? Hangi günler var? Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

SURVİVOR HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK? HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabından yayınladığı tarih doğrultusunda yeni sezona 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. 

Yarışmanın hangi günlerde yayınlanacağı hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Ancak sevilen yemek programı Masterchef'in final yapması üzerine Survivor'un bu saatlerde yayınlanması bekleniyor.

Survivor'da kimler şampiyon oldu? Geçmişten günümüze Survivor kazananları kimler?Survivor'da kimler şampiyon oldu? Geçmişten günümüze Survivor kazananları kimler?

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT