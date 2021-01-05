Ekranlarda yeni sezona ait tanıtımların yayınlanmasının ardından Survivor ne zaman başlayacağı ve hangi günlerde yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Survivor hangi tarihte başlayacak? Hangi günler var? Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

SURVİVOR HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK? HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabından yayınladığı tarih doğrultusunda yeni sezona 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'da izleyici karşısında olacak.

Yarışmanın hangi günlerde yayınlanacağı hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Ancak sevilen yemek programı Masterchef'in final yapması üzerine Survivor'un bu saatlerde yayınlanması bekleniyor.

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