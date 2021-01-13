Survivor Hanzade hastalığı gündem oldu! İşte Hanzade'nin rahatsızlığı

Bir dönem sunduğu program olan Survivor'un yeni sezonunda yarışmacı olarak Hanzade Ofluoğlu hastalığı ile gündeme geldi. Ekranların sevilen yüzü Ofluoğlu'nun hayranları tarafından hastalığının ne olduğu merak konusu oldu. İşte Hanzade Ofluoğlu'nun hastalığı hakkında detaylar...

HANZADE OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUĞU YAŞIYOR

Survivor 2021'de gönüllüler takımında yer alan Hanzade Ofluoğlu, Obsesif kompulsif bozukluk rahatsızlığına yakalandı. Bu hastalık ise şu şekilde tanımlanmaktadır: "İnsanların obsesyon adı verilen sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden ötürü, genellikle rahatlamak amacıyla ritüel veya kompulsiyon adı verilen sürekli tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize bir durumdur."

HANZADE DURMUŞ OFLUOĞLU KİMDİR?

32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazanan Hanzade Ofluoğlu’nun İstanbul seyahati ve başarılarla dolu kariyeri başlamış oldu. Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye onu tanıdı.

Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Durmuş kaç yaşında? Eşi kim?