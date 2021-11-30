Survivor Hanzade'nin yeni boşandığı eşi hızlı çıktı! Aşkını o paylaşımla ilan ederken ihanet ettiği iddialarını da güçlendirdi! Survivor'da yarışan Hanzade 11 yıllık eşi eşi Saygun Ofluoğlu'ndan sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Hanzade'nin eski eşi Saygun Ofluoğlu yeni aşkını Instagram hesabından herkese ilan etmesi üzerine boşanmanın ihanet nedenli olduğu iddiaları ortaya atıldı.

1 7 Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021'in yarışmacılarından Hanzade geçtiğimiz günlerde 2010 yılında hayatını birleştirdiği Saygun Ofluoğlu'ndan tek celsede boşanmıştı.