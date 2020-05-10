Survivor ikinci eleme adayı kim oldu 10 Mayıs?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıyasıya rekabet yaşanan oyunun yanı sıra bu akşam ikinci eleme adayının kim olduğu da merak konusu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İkinci eleme adayı kim oldu 10 Mayıs? Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 10 MAYIS?

Survivor’ın bu akşam TV8’de yayınlanacak yeni bölümü de nefesleri kesti. Ünlüler ve Gönüllüler, bu defa ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele etti. Ünlüler ikinci dokunulmazlığı da kazanarak bu hafta eleme adayı çıkarmak istemezken, Gönüllüler Takımı da ikinci dokunulmazlık oyunu kaybetmemek için uğraş verdi. Zaman zaman oyun içerisinde ve ada hayatında yaşanan gerginlikler de oldu. öte yandan ada konseyinde duygusal anlar da yaşandı. Acun Ilıcalı’nın açıklamaları sonrası tüm yarışmacılar büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Kaybeden takım ise konseyde oylama yaparak bir adayı belirledi.

Dokunulmazlık oyununun kazanan tarafı ise Gönüllüler oldu.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayı henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizin içerisinde olacaktır.

BERKAN VE EVRİM ARASINDA GERGİNLİK

Survivor’da dün akşam yapılan ada konseyi sırasında Berkan’ın isminin yazılmasının ardından Berkan ve Evrim arasında ciddi tartışmalar yaşandı. Survivor 72. bölüm fragmanında tartışmaların bu akşam da devam ettiği ada konseyinde bu defa Berkan’ın sert sözlerle Evrim’e yüklendiği görülüyor. Diğer yandan Nisa da Evrim’in Berkan’ı suçladığı şeyleri kendisine yaptığını kendisine yapmacık davrandığını iddia ediyor.

FRAGMANDA NEDEN AĞLADILAR?

TV8 dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyunun kazanan takım Ünlüler olurken, Gönüllüler Takımı konseyde Berkan’ın adını yazdı. Bölümün bitmesinin ardından Survivor 72. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda yarışmacılara Acun Ilıcalı’nın konseyde bir haber verdiği ve herkesin gözyaşlarına boğuldu görüldü. Özellikle Ersin Korkut’un verilen haber karşısında büyük üzüntü yaşadığı izlendi. Bu ise akıllara ‘Ersin Korkut’a köpeği öldüğü söylendi’ mi sorularını getirdi.

Ancak gerçek bambaşka çıktı. Bugün 10 Mayıs tarihinin Anneler Günü olması nedeniyle yarışmacılara annelerinin gönderdiği 30 saniyelik videolar izletildi. Bu anlarda aylar sonra annelerini gören yarışmaclar gözyaşlarını tutamadılar.

SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.