TV8 'in fenomen yarışması Survivor'ın yayınlanan fragmanıyla gönüllüler takım kadrosu açıklandı. Tanıtım fragmanında yaptığı açıklama ile adından söz ettiren İlayda Şeker'in hayatı merak konusu oldu. Peki Survivor İlayda kimdir? Survivor İlayda Şeker nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte merak edilen detaylar...

SURVİVOR İLAYDA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yeni sezonun gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerden İlayda Şeker 1994 doğumludur. Şeker aslen Nevşehir'lidir. 18 yaşına kadar Nevşehir'de yaşayan İlayda Şeker, üniversite eğitimi için Sakarya'ya gelmiştir. Okulunu bitirdikten sonra İstanbul'da dedesiyle yaşamaya başlamıştır.

SURVİVOR İLAYDA'NIN MESLEĞİ NE?

Yayınlanan fragmanın ardından açıklamaları ile gündem olan İlayda Şeker'in özel yaşamı merak konusun olurken hangi meslek ile uğraştığı araştırıldı. Ancak 27 yaşındaki yarışmacı İlayda Şeker, şu anda çalışmamaktadır.