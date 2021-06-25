TV 8'in evilen yarışması Survivor 2021'de şampiyon bu akşam ekrana gelecek olan canlı yayınla belli olacak. İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz'ın finalist olduğu Survivor 2021'in birincisi yarışmanın stakipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Survivor kim birinci oldu 2021? | Survivor şampiyonu kim oldu? 25 Haziran Cuma 2021 İşte ayrıntılar...

SURVİVOR KİM BİRİNCİ OLDU 2021?

Survivor'da büyük finale gitmeden önce, 24 Haziran Perşembe akşamı Aleyna ve Poyraz eleme potasındaydı. Elenerek hayline veda edecek yarışmacı merak konusu olmuştu.

Acun Ilıcalı kimin eleneceğini tahmin edemediğini söyleyerek, "Oylar o kadar yakın ki birbirine. Sonuç 50 buçuğa, 49 buçuk. Çok az bir oy farkı var. Bilemiyorum nasıl yapacağız ama durum bu. Kafamda bir şey var. Buna tek başıma karar verme şansım yok. Kısa bir toplantı yapacağız. Sonucu açıklayacağız. Durum bildiğiniz gibi değil." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası reklam arasına geçildi. Canlı yayına geri dönüldüğünde 25 Haziran Cuma günkü büyük finale giden isim belli oldu.

Aleyna hayallerine veda ederken yarışmacılar büyük final için SMS oylamasına çıktı.

Bu akşam canlı yayında gerçekleşen SMS oylaması sonrası Acun Ilıcalı, Survivor 2021'in 25 Haziran Cuma akşamı gerçekleştirilecek olan büyük finalinde SMS'e çıkacak finalistleri açıkladı. Survivor'ın finalistleri İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz oldu.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU? 25 HAZİRAN CUMA

Survivor 2021'in 25 Haziran Cuma günü TV 8'de ekrana gelecek olan bölümünde şampiyon belli olacak. İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz'ın SMS sonucuna göre şampiyon olacağı Survivor 2021'de birinci belli olduğunda eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir...

SURVIVOR FİNALİSTLERİ

İSMAİL BALABAN (Baş pehlivan)

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 yılında Antalya' doğmuştur. İsmail Balaban, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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YİĞİT POYRAZ

Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a taşındı.

Yiğit Poyraz'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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