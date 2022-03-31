Survivor kim elendi 2022? 30 Mart Survivor elenen isim kim oldu? soruları izleyici tarafından merak edildi. Haberimizde, merak edilen soru ve konu başlıklarını sizler için derledik. İşte haberin ayrıntıları...

SURVİVOR KİM ELENDİ 2022?

Survivor yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. 30 Mart akşamı yayınlanan yeni bölümünde bir kişi daha adaya veda etti. Elenen kişinin kim olduğu izleyici tarafından merak konusu oldu. Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin potada yer aldı.

30 MART SURVİVOR ELENEN İSİM KİM OLDU?

Gönüllüler takımından dört kişi potada yer aldı. Birleşme partisinden sonra gerçekleşen elemede kimin elendiği halk tarafından merak edildi. Acun Ilıcalı, eleme konseyinde dört eleme adayının oylama sonuçlarının birbirlerine çok yakın olduğunu söyleyerek elenen ismi açıkladı. Survivor All Star 2022'ye veda eden isim en az oy alan gönüllüler takımından Yasin Obuz oldu.

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