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Survivor kim elendi 2022? 30 Mart Survivor elenen isim kim oldu?

Survivor 2022 All Star yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor izleyicileri dün akşam yayınlanan yeni bölümde kimin elendiğini merak ediyor. Survivor kim elendi 2022? 30 Mart Survivor elenen isim kim oldu? soru başlıkları arama motorlarında sıkça araştırıldı.

Survivor kim elendi 2022? 30 Mart Survivor elenen isim kim oldu?

Survivor kim elendi 2022? 30 Mart Survivor elenen isim kim oldu? soruları izleyici tarafından merak edildi. Haberimizde, merak edilen soru ve konu başlıklarını sizler için derledik. İşte haberin ayrıntıları... 

Survivor kim elendi 2022? 30 Mart Survivor elenen isim kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ 2022?

Survivor yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. 30 Mart akşamı yayınlanan yeni bölümünde bir kişi daha adaya veda etti. Elenen kişinin kim olduğu izleyici tarafından merak konusu oldu. Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin potada yer aldı. 

Survivor kim elendi 2022? 30 Mart Survivor elenen isim kim oldu?

30 MART SURVİVOR ELENEN İSİM KİM OLDU?

Gönüllüler takımından dört kişi potada yer aldı. Birleşme partisinden sonra gerçekleşen elemede kimin elendiği halk tarafından merak edildi. Acun Ilıcalı, eleme konseyinde dört eleme adayının oylama sonuçlarının birbirlerine çok yakın olduğunu söyleyerek elenen ismi açıkladı. Survivor All Star 2022'ye veda eden isim en az oy alan gönüllüler takımından Yasin Obuz oldu. 

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