Survivor market ödülünü kim kazandı? | Survivor market oyunu kazananı 66. bölüm 

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor'da market oyununun kazananı belli oldu. 10 Nisan Cumartesi günü yayımlanan ve katılımcıların 14. haftaya girdiği Survivor'da bu hafta Benchler arasında sözlü tartışmaların yaşandığı market oyunun kazananı da merak konusu oldu. Peki Survivor market ödülünü kim kazandı? İşte Survivor market oyunu kazananı 66. bölüm...

MARKET OYUNU ÖDÜLÜ

Survivor’da bu akşam market oyununu kazanan takım; kuru fasulye, salça, kuru soğan olan erzak paketini kampına götürmeye hak kazandı. 66. bölümün market ödülü için klasik salıncak oyununda yarışan takımlar, yine kıyasıya bir mücadeleyle birbirlerine meydan okudu.

SURVİVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? | SURVİVOR MARKET OYUNU KAZANANI 66. BÖLÜM

Klasik salıncak oyunu ile birbirlerine meydan okuyan yarışmacılardan atıcı olan salıncağa binerken bir takım arkadaşı onu sallıyor. Sallanan oyuncunun üç başarılı basket atışı yapması gerekiyor. Bir arkadaşı ise topları toplayıp atıcı olan arkadaşına veriyor.

Gönüllüler takımında sakatlığı süren Poyraz, oyunda yer almadı. Ona karşılık Ünlüler takımından dışarıda bırakılan isim Sergen oldu. Eşleşmeler sonrasında ise Dora ve Aleyna Çalışkan ilk turda dışarıda kaldı.

Takım oyununda mücadeleyi 7-4 skorla kazanan GÖNÜLLÜLER takımı oldu.

