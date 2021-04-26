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Survivor Melis ile Batuhan arasında aşk mı var? | Melis Sezer Batuhan Karaca'ya aşık mı?

Survivor 2021'e ünlüler takımı yarışmacısı Batuhan Karaca'nın açıklamaları damga vurdu. Karaca'nın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Peki Survivor Melis ile Batuhan arasında aşk mı var? | Melis Sezer Batuhan Karaca'ya aşık mı? İşte detaylar...

Survivor Melis ile Batuhan arasında aşk mı var? | Melis Sezer Batuhan Karaca'ya aşık mı?

Dünyanın en zor yarışması Survivor'a ünlüler takımında yarışan oyuncu Batuhan Karaca'nın açıklamaları damga vurdu. Karaca'nın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Peki Survivor Melis ile Batuhan arasında aşk mı var? | Melis Sezer Batuhan Karaca'ya aşık mı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR MELİS İLE BATUHAN ARASINDA AŞK MI VAR?

Batuhan konseyde, "Birleşme partisinden beri öyle entrikalar içerisindeyim ki inanamazsınız." dedi. Daha sonra konuya ilişkin konuşan ünlüler takımı yarışmacısı, "Ben buradan söylerim hiç çekinmeden. Bir de sevgili tribi yiyorum yani..." dedi. 

Yaşadıklarını adada arkadaşına anlatan Melis ise konuya ilişkin "Ben onun fikrine zıt bir şey söylediğim için şu an onun için bambaşka biri oldum" ifadelerini kullandı.

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MELİS SEZER BATUHAN KARACA'YA AŞIK MI?

Ünlüker takımı yarışmacısı millî tenisçi Melis Sezer ile oyuncu Batuhan Karaca arasında bir aşk var mı bilinmiyor. Ama ikilinin zaman zaman takım arkadaşı olarak yakınlaştığı ve birbirlerini destekledikleri bir gerçek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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