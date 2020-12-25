Survivor Mert Öcal, Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu!

Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir isim dahil oldu. Baş rollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı sevilen dizi Sen Çal Kapımı kadrosuna ünlü oyuncu Mert Öcal dahil oldu.

Survivor yarışmasının bitmesinin ardından imaj değişikliğine giderek bambaşka birine dönüşen Mert Öcal, yeni bir projeye imza attı.

Öcal'ın Sen Çal Kapımı dizisinde kaç bölüm oynayacağı henüz bilinmezken diziye dahil olacağını duyan sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuya yorum yağdırdı.

Survivor yarışmasından sonra Instagram takipçisi de oldukça arttı.

Mert Öcal geçtiğimiz günlerde üstsüz paylaşımları ile gündem olmuştu.