TÜRGEV nedir? Amacı ve faaliyetleri neler? TÜRGEV kimin? Başkanı kim?Dolar ve euroda son durum! Dolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu 25 Aralık 2020 Cuma ?TÜGVA nedir? Türkiye Gençlik Vakfı amacı ve faaliyetleri neler? TÜGVA kimin?Göztepe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bir Zamanlar Çukuova'yı yıkan vedaa! Uğur Güneş diziden ayrıldı!Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 25 Aralık Cuma| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEYüz yüze sınavlar hakkında flaş kararSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 15. hafta maçları...Öğrenci yurtları olarak kiralanan binalar TÜRGEV ve TÜGVA'ya devredildi, kiraları belediye ödedi!KPSS ortaöğretim tercihleri neye göre yapılır? KPSS ortöğretim nitelik kodları nasıl öğrenilir?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Survivor Mert Öcal, Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu!

Survivor Mert Öcal, Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu!

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi “Sen Çal Kapımı”nın kadrosuna bomba bir transfer yapıldı. Survivor'da adından sıkça söz ettiren ve ekranlara yeniden dönmeyi planladığını dile getiren Mert Öcal, Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu.

Survivor Mert Öcal, Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu!

Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir isim dahil oldu. Baş rollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı sevilen dizi Sen Çal Kapımı kadrosuna ünlü oyuncu Mert Öcal dahil oldu.

Survivor Mert Öcal, Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu!

Survivor yarışmasının bitmesinin ardından imaj değişikliğine giderek bambaşka birine dönüşen Mert Öcal, yeni bir projeye imza attı.

Survivor Mert Öcal, Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu!

Öcal'ın Sen Çal Kapımı dizisinde kaç bölüm oynayacağı henüz bilinmezken diziye dahil olacağını duyan sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuya yorum yağdırdı.

Survivor Mert Öcal, Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu!

Survivor yarışmasından sonra Instagram takipçisi de oldukça arttı.

Survivor Mert Öcal, Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu!

Mert Öcal geçtiğimiz günlerde üstsüz paylaşımları ile gündem olmuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT