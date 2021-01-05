Yayınlandığı her yıl reyting rekortmeni olan yarışma Survivor yeni sezonu hayranları tarafında heyecanla beleniyor. TV ve resmi sosyal medya hesaplarında dönen tanıtım videolarının ardından ne zaman başlayacağı ve kadroda kimlerin yer aldığı merak ediliyor. Peki Survivor ne zaman başlıyor 2021? Kimler var 2021? Detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Acun Ilıcalı'nın ünlüler-gönüllüler formatında izleyici karşısına çıkaracağı yarışma 9 Ocak 2021 tarihinde TV8'de yeni sezona başlayacak...

SURVİVOR KİMLER VAR 2021?

Yeni sezonda ünlüler ve gönüllüler olarak yarışacak isimler belli oldu. Uzun elemelerin ardından seçilen isimler ise şu şekilde:

ÜNLÜLER TAKIMI: Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek.

Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? 2021 ünlüler takımında kimler yarışacak?

GÖNÜLLER TAKIMI: Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? 2021 gönüllüler takımında kimler yarışacak?