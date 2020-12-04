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Survivor Nisa, Acun'un Exxen'inden atıldı!

Survivor Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi oyuncu Barış Mjurat Yağcı ile öpüşme göpüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bir darbede Acun Ilıcalı'dan aldı. Exxen Platformunda hazırlanacak sürpriz Survivor projesinde daha önce kadroda düşünülen Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı.

Survivor Nisa, Acun'un Exxen'inden atıldı!

Survivor yarışmasından sonra magazin gündeminde oldukça anılan Nisa Bölükbaşı Exxen'de yer alacak Survivor projesi kadrosundan çıkarıldı.

Survivor Nisa, Acun'un Exxen'inden atıldı!

Geçtiğimiz günlerde oyuncu ve kendisi gibi eski Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı ile öpüşme videolarının ortaya çıkması ile aşklarını sosyal medya hesabından itiraf eden Nisa Bölükbaşı iddialara göre uzun süredir üzerinde çalıştığı Exxen platformu için hazırlanan sürpriz Survivor projesinde çıkarıldı.

Survivor Nisa, Acun'un Exxen'inden atıldı!

Bu iddialar gündemdeyken Nisa'nın Instagram hesabını da kapatması akıllarda soru işaretlerine neden oldu. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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