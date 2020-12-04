Survivor yarışmasından sonra magazin gündeminde oldukça anılan Nisa Bölükbaşı Exxen'de yer alacak Survivor projesi kadrosundan çıkarıldı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu ve kendisi gibi eski Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı ile öpüşme videolarının ortaya çıkması ile aşklarını sosyal medya hesabından itiraf eden Nisa Bölükbaşı iddialara göre uzun süredir üzerinde çalıştığı Exxen platformu için hazırlanan sürpriz Survivor projesinde çıkarıldı.

Bu iddialar gündemdeyken Nisa'nın Instagram hesabını da kapatması akıllarda soru işaretlerine neden oldu.