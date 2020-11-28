Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın öpüşme videosu sosyal medyayı salladı!
Survivor'da yakın arkadaş olan ve sonrasında aşk yaşadıklarına dair iddialar ortaya çıkan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme videosu sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın bir ev partisinde gizlice çekilen öpüşme videosu sosyal medyayı salladı.
Survivor'da yakın arkadaş olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışmanın bitmesinin ardından birlikte tatil yaparken görüntülenmiş ve ikilinin samimi halleri 'aşk mı yaşıyorlar?' sorusunu da beraberinde getirmişti.