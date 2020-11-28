Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın bir ev partisinde gizlice çekilen öpüşme videosu sosyal medyayı salladı.

Survivor'da yakın arkadaş olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışmanın bitmesinin ardından birlikte tatil yaparken görüntülenmiş ve ikilinin samimi halleri 'aşk mı yaşıyorlar?' sorusunu da beraberinde getirmişti.