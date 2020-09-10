Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de samimi bir şekilde görüntülen Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı yine Çeşme'de başka bir mekanda görüntülendi. Barış Murat Yağcı bu defada Nisa'yı babası ile tanıştırdı.

Barış Murat Yağcı, aralarında aşk olduğu iddia edilen Nisa'yı babasının Alaçatı Hacımemiş’te bulunan kumru dükkanına götürdü.

İkiliyi kapıda karşılayan baba Güven Yağcı, Nisa Bölükbaşı’yla tokalaşarak tanıştı.

Güven Yağcı’nın yemekte ağırladığı gençler, yoldan geçerken kendilerini görüp fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

SURVİVOR NİSA VE BARIŞ AŞK MI YAŞIYOR?

Survivor yarışmasında tanışan ve başlarda büyük sorunlar yaşayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı geçtiğimiz günlerde Çeşme'de çıkan görüntüleri ikilinin arasında aşk mı var? sorularını akıllara getirdi.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapan ikili geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirlerini öptükleri bir video paylaştı.