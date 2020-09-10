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  3. Survivor Nisa, Çeşme'de Barış'ın babası ile tanıştı!

Survivor Nisa, Çeşme'de Barış'ın babası ile tanıştı!

Survivor Barış Murat Yağcı uzun süredir aralarında aşk dedikoduları olan Nisa'yı babası ile tanıştırdı. Bir süredir Çeşme'de olan ikilinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar aralarındaki aşk iddialarını güçlendirirken ikiliden kafa karıştıran bir hamle daha geldi.

Survivor Nisa, Çeşme'de Barış'ın babası ile tanıştı!

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de samimi bir şekilde görüntülen Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı yine Çeşme'de başka bir mekanda görüntülendi. Barış Murat Yağcı bu defada Nisa'yı babası ile tanıştırdı.

Survivor Nisa, Çeşme'de Barış'ın babası ile tanıştı!

Barış Murat Yağcı, aralarında aşk olduğu iddia edilen Nisa'yı babasının Alaçatı Hacımemiş’te bulunan kumru dükkanına götürdü.

Survivor Nisa, Çeşme'de Barış'ın babası ile tanıştı!

İkiliyi kapıda karşılayan baba Güven Yağcı, Nisa Bölükbaşı’yla tokalaşarak tanıştı.

Survivor Nisa, Çeşme'de Barış'ın babası ile tanıştı!

Güven Yağcı’nın yemekte ağırladığı gençler, yoldan geçerken kendilerini görüp fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Survivor Nisa, Çeşme'de Barış'ın babası ile tanıştı!

SURVİVOR NİSA VE BARIŞ AŞK MI YAŞIYOR?

Survivor yarışmasında tanışan ve başlarda büyük sorunlar yaşayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı geçtiğimiz günlerde Çeşme'de çıkan görüntüleri ikilinin arasında aşk mı var? sorularını akıllara getirdi.

Survivor Nisa, Çeşme'de Barış'ın babası ile tanıştı!

 Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapan ikili geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirlerini öptükleri bir video paylaştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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