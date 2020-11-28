Survivor Nisa ve Barış'tan şok görüntülerin ardından ilk açıklama!

Survivor 2020'nin en popüler isimleri Nisa ve Barış'ın yarışmanın ardından yakınlaşmaları dikkatlerden kaçmamış ikili her fırsatta bir arada görüntülenmesine rağmen ilişkilerini inkar etmişlerdi. Ancak ünlü çiftin son çıkan görüntüleri aşkı resmen belgeledi.

Her fırsatta haklarında aşkı yalanlayan çiftin ortaya çıkan öpüşme videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerin ardından genç çift sosyal medya hesaplarından açıklama da bulundu.

İşte o açıklama;

"Bizler bir TV programı ile hayatlarınıza girmiş iki genç bireyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize laik olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmayı ve sizlerle daha faydalı dokunuşlar yapmayı amaçladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz.

Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara eleştirilere cevapsız kalmayı tercih ettik. İlişki ile gündeme gelmenin bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz.

Güzel işlerimizi hayata geçirip daha ileri zamanlarda bir açıklama yapmayı isterken bugün yaşanan durum karşısında bir açıklama yapma gereği duyduk.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. İlişkimizi tüm yakın çevremiz ailemiz bilmekte ve desteklemektedir. Bundan sonrası için de bu konularda konuşulmak yerine sadece işlerimizle anılmak istiyoruz.

İnsanların özelini kayda alıp paylaşmak suçtur. Şu an yayınlanan videoyu çeken ve paylaşan kişi çok yakın zamanda yargı önünde bunun cezasını ödeyecektir.

"DİLERİZ ARKADAŞ KAZIĞI YEMEZSİNİZ"

Dileriz arkadaş bildiğiniz kimse sizin özel anlarınızı çekip paylaşmaz ve arkadaş kazığı yemezsiniz. İlişkiler ekran önünde değil kalplerde yaşanmalıdır. Bizimle birlikte olan tüm güzel insanlara teşekkürler."