Survivor Nisa ve Sercan sevgili mi? Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor'da Nisa ile Sercan arasında aşk olup olmadığı merak ediliyor. Acun Ilıcalı Nisa ile Sercan arasındaki duruma ilişkin açıklamada bulundu. Peki Survivor Nisa ve Sercan sevgili mi? Sercan Nisa'dan mı hoşlanıyor? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR NİSA VE SERCAN SEVGİLİ Mİ?

Magazin gündeminde yer alan iddialara göre Sercan, bardağına N ve S harflerini kazıdı.

Survivor 40.bölümde açık arttırma sırasında Sercan’ın Nisa’ya yaptığı jest dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, bugün yaptığı canlı yayında konuyla ilgili şunları söyledi: Sercan’ın Nisa’ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan’dan Sercan’a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

Profesyonel kariyeri öncesinde, çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği umut vadeden performansla evrensel bir ün kazanan genç oyuncu, Uluslararası Gençler Turnuvası’nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya’ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol kaydetti. Turnuvanın ardından da 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi. Şubat 2006’da Türkiye 16 yaş altı millî takım ile Portekiz’de bir turnuvaya katıldı. Yetenek avcılarının radarına giren Sercan, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan’a toplam beş gol attı. Son maçta Portekiz’i boş geçse de “en değerli oyuncu” unvanını aldı. Londra’daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başladı.

Yaş olarak kendisinden iki yıl büyük rakiplere karşı mücadele eden genç yıldız adayı, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında boy gösterdi. Sercan Yıldırım, 2006 senesinin ilk bölümünde ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile İzmir’deki Ege Turnuvası’na katıldı. Takımının oynadığı tüm maçlarda gol atan Sercan, sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda ağlarını birer kez sarstı, 5-3’lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında iki gol atan oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta bulduğu gollerle takımını 2-1’lik galibiyete taşıdı. Turnuvayı beş maçta bulduğu altı golle tamamlayan Sercan Yıldırım, “gol kralı” ve “en değerli oyuncu” olmayı başardı. Sercan, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR

Survivor 2020 yarışması, TV8'de Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanıyor.

SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN?

Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda edecek.

SURVİVOR 2020 BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Acun Ilıcalı, "Açık arttırma", "Kilo yarışması" ve "Futbol maçı" yarışmasının da önümüzdeki günlerde yapılacağını açıkldı.

Ilıcalı, "Anlat bakalım" oyununa sunucu Murat ile birlikte kendisinin de dahil olacağını paylaştı.

Acun Ilıcalı, birleşme partisine dair açıklamalarda da bulundu. Yarışmacıların ve izleyicilerin heyecanla beklediği birleşme partisi önümüzdeki hafta yapılacak. Ilıcalı birleşme partisinde şarkı yarışmasının da yapılacağını sözlerine ekledi.

Survivor'da performans oyunları ise son kez yapılacak. Aynı zamanda 2 adet araba ödülü, bir erkek ve bir kadın yarışmacıya verilecek.

SURVİVOR BİRLEŞMEDEN SONRA NE OLUYOR?

Acun Ilıcalı, ekrana gelen Survivor ada konseyinde birleşme partisinde neler olacak açıkladı. İlk olarak açık artırma oyunu oynanacak. Geçtiğimiz hafta oynanan oyunu duyan yarışmacılar, Acun Ilıcalı'dan açık artırmada olmasını istediği yiyecekleri dile getirdi. Sonrasında "Kilo tahmini" oyunu oynanacak. Bu oyunda yarışmacıların, Survivor başında ve şimdiki halleri ekrana gelecek. Birleşme partisinde Anlat Bakalım ile birlikte futbol oyunu da oynanacak. Ve yarışmacılar, bu sefer performanslarını "Şarkı yarışması"nda gösterecekler.

SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.