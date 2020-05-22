Survivor Nisa'yı uyku tutmayınca kameranın önüne geçip...
Survivor gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Nisa gece yarısı uyku tutmamış olacak ki barakayı çeken kameranın önüne gelip şekilden şekile girdi.
Bir dönem adadaki mutsuzluğu ile Acun Ilıcalı'nın dikkatini çeken Nisa, bu kez mutsuzluğu ile değil kameranın karşısına geçip yaptığı hareketlerle gündeme geldi. Komik anlar ise işte kameraya böyle yansıdı.
ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRDİ
Yattığı yerden kalkıp uzun bir süre etrafı izleyen Nisa daha sonra battaniye ile kendini sarıp sarmalayıp barakayı çeken kameranın önüne geldi. kameraya bakıp değişik yüz ifadeleri yapan Nisa'nın bu hareketleri görenleri güldürdü.
İşte görüntüler
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