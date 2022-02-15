Survivor ödül oyunu kim kazandı 15 Şubat 2022 Salı? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

Ödül oyunu gecesinin diğer mücadelesinde seyircilerin de aşina olduğu bir yarışma gerçekleştirilecek. İkinci mücadelede 'Anlat Bakalım' oyunu yer alacak. Bu eğlenceli mücadelenin galibi belli olduğunda haberimizde yer alacak. Bu bağlamda, 15 Şubat 2022 Salı Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI 15 ŞUBAT 2022 SALI? SURVİVOR 2022 ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının ödül oyunu her hafta olduğu gibi bu haftada nefesleri kesti. Mücadelenin sonuçlanmasıyla birlikte galip ve mağlup takımların isimlerini buradan açıklayacağız.

SURVİVOR 2022 15 ŞUBAT ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Geceyle alakalı bir diğer konuda eleme potasına hangi isimlerin gireceği. Bu isimler de yarışmada belli olduğu anda sayfamızda yer alacaktır.