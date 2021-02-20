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Survivor ödül oyununu hangi takım kazanacak? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? 20 Şubat 2021

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı 20 Şubat akşamı ödül oyununda kıyasıya mücadele edecek. Vatandaşların en çok internette arattığı başlıklar arasında yer alan Survivor ödül oyununu hangi takım kazanacak? Sorusu oldu. 20 Şubat 2021 sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Survivor ödül oyununu hangi takım kazanacak? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? 20 Şubat 2021

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021'in bu akşam 31. bölümünde ödül oyununu ve dokunulmazlık heyecanı yaşanacak. İlgiyle izlenen yarışmada ünlüler ve gönüllülerin ödül için kıyasıya mücadeleleri çok konuşulacak. Survivor'da bu akşam ödül oyununu hangi takım kazanacak? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Survivor 20 Şubat 2021 ödül oyununu hangi takım kazanacak? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Sorularının cevabını haberimizde derledik.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANACAK? SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK? 20 ŞUBAT 2021 

Milyonların ekran karşısında nefeslerini tutarak izleyeceği bu akşamki ödül oyunu şimdiden yarışamnın sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Survivor'un 31. bölümünde ünlüler ve gönüller arasında gerçekleşecek ödül oyununda kıyasıya rekabet yaşanacak. Öte yandan dokunulmazlık oyunu heyecanı da çekişmeli geçeceğe benziyor. Fenomen yarışmanın kazanına ilerleyen saatlerde haberimizde yer verilecektir.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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