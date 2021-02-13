TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021'in bu akşam yayınlanacak 26. bölümünde ödül oyununa sahne olan fenomen yarışmada ünlüler ve gönüllülerin ödül için kıyasıya mücadeleleri çok konuşulacak. Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 13 Şubat 2021 başlığıyla çokça internette aratılan bu konuyla ilgili tüm bilgileri biz de haberimizde derledik.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 13 ŞUBAT 2021

Milyonların ekran karşısında nefeslerini tutarak izleyeceği bu akşamki ödül oyunu şimdiden vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Survivor'un 26. bölümünde ünlüler ve gönüller arasında gerçekleşecek ödül oyunu yarışma ile eş zamanlı olarak haberimizde güncellenecektir.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

SURVİVOR 11 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının fenomen programı Survivor son bölümü ile 11 şubat akşamı ekrana geldi. Kaptanların seçildiği 11 şubat bölümünde hem ödül hem de Anlat Bakalım oyunu oynandı. Programa 3 yeni yarışmacı dahil oldu.

Survivor Türkiye’nin ekrana gelen son bölümünde yeniden kaptanlık seçimi yapıldı. Bu hafta gelen oylarla kaptanlık el değiştirdi. Ünlüler takımında Barış kaptanlık yapmaya devam ederken gönüllüler takımında Reşat’ın kaptanlık istememesi karşısında yeni kaptan Yunus Emre oldu. Programda kaptanlık seçiminin ardından ödül oyunu oynandı. Bazlama tost ve sevgililer gününe özel 10 bin lira çek kazanacakları duyurulan yarışmacılar zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Yaşanan mücadelenin ardından ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu. Ödül oyunundan sonra oynanan Anlat Bakalım’da ise yine eğlenceli anlar yaşandı. Anlat Bakalım oyununu kazanan takım da ünlüler oldu. Zorlu oyunları ve heyecan dolu parkurları ile ilgi ile izlenen 11 şubat bölümünde yarışmaya 3 yeni isim dahil oldu. Ünlüler takımının yeni yarışmacısı Yiğit olurken gönüllüler takımına ise Berkay ve Öykü katıldı.