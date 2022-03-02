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  3. Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 2 Mart 2022 Çarşamba Survivor 2022 All Star kim elendi? Adaya kim veda etti?

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 2 Mart 2022 Çarşamba Survivor 2022 All Star kim elendi? Adaya kim veda etti?

Ödül oyunu için karşı karşıya gelen Survivor 2022 All Star Ünlüler ve Gönüllüler arasında büyük bir mücadele yaşandı. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 2 Mart 2022 Çarşamba Survivor 2022 All Star kim elendi? Adaya kim veda etti? İşte detaylar...

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 2 Mart 2022 Çarşamba Survivor 2022 All Star kim elendi? Adaya kim veda etti?

Survivor All Star'da bugün yeni bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da nefes kesen bir mücadele yaşanırken haftanın kazanan takımı ve adaya veda edecek kişi merak konusu oldu. Bu bağlamda, Survivor ödül oyununu  hangi takım kazandı? 2 Mart 2022 Çarşamba Survivor 2022 All Star kim elendi? Adaya kim veda etti?

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 2 Mart 2022 Çarşamba Survivor 2022 All Star kim elendi? Adaya kim veda etti?

2 MART 2022 ÇARŞAMBA SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU  HANGİ TAKIM KAZANDI?

2 Mart Çarşamba akşamı Survivor All Star 2022 yeni bölümüyle TV8'de ekranlara geldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımları ödül oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet içine girdiler.

2 Mart Çarşamba akşamı Survivor All Star ödül oyununu kazanan takım açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 2 Mart 2022 Çarşamba Survivor 2022 All Star kim elendi? Adaya kim veda etti?

23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA SURVİVOR 2022 ALL STAR KİM ELENDİ? ADAYA KİM VEDA ETTİ?

2 Mart Çarşamba akşamı Survivor All Star ödül oyununu sonrasında adaya veda edecek isim belli olduğunda haberimizde açıklanacaktır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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