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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat 2021

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı 20 Şubat akşamı ödül oyununda kıyasıya mücadele edecek. Vatandaşların en çok internette arattığı başlıklar arasında yer alan Survivor ödül oyununu hangi takım kazanacak? Sorusu oldu. 20 Şubat 2021 sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat 2021

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021'in bu akşam 31. bölümünde ödül oyununu ve dokunulmazlık heyecanı yaşanacak. İlgiyle izlenen yarışmada ünlüler ve gönüllülerin ödül için kıyasıya mücadeleleri çok konuşulacak. Survivor'da bu akşam ödül oyununu hangi takım kazanacak? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat 2021 Sorularının cevabını haberimizde derledik.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de 20 Şubat 2021 Cumartesi akşamı oynanan market ödülü oyununu 7-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

 Ada konseyi son bulduğunda haberimizin içeriğine Survivor eleme adayını yazacağız.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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