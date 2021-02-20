TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021'in bu akşam 31. bölümünde ödül oyununu ve dokunulmazlık heyecanı yaşanacak. İlgiyle izlenen yarışmada ünlüler ve gönüllülerin ödül için kıyasıya mücadeleleri çok konuşulacak. Survivor'da bu akşam ödül oyununu hangi takım kazanacak? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat 2021 Sorularının cevabını haberimizde derledik.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de 20 Şubat 2021 Cumartesi akşamı oynanan market ödülü oyununu 7-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyi son bulduğunda haberimizin içeriğine Survivor eleme adayını yazacağız.