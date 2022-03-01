Survivor'da bugün ödül oyunu günü. Yarışmacılar bugün dokunulmazlık oyununun stresini yaşamayacaklar ve ilk defa yarışmada yer alan bir oyunu oynama şansı yakalayacaklar. Bu bağlamda, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart 2022 Survivor All Star ödül oyunu galibi kim? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugün yayınlanacak bölümde yarışmacılar ok kullanarak cam kutu içerisinde bulunan balonu patlatmaya çalışacaklar. Yarışmada ilk defa sahne alacak bu oyun izleyenler nefesini kesecek.

Ödül oyununun kazananı ise yarışma sonuçlandıktan hemen sonra haberimizde yer alacak.

1 MART 2022 SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU GALİBİ KİM?

Yarışmacılar yarışmanın ikinci turunda ise artık bir gelenek haline gelen 'Anlat Bakalım' oyununu oynayacaklar. Bakalım bu yarışmada hangi takım galip gelebilecek?

Kıyasıya mücadeleler içeren ödül oyunu yarışmaları sonlandıktan sonra yarışmanın galibine haberimizde yer vereceğiz.