Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 17 Haziran Perşembe günkü bölümünde hem ödül oyunu oynandı hem de eleme gecesinde bir yarışmacı adaya veda etti. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 17 Haziran 2021 Perşembe İşte ayrıntılar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

Survivor'ın 17 Haziran perşembe günkü bölümünde ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

Survivor'ın 14 Haziran Pazartesi günkü bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için kıyasıya rekabet etti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ve dokunulmazlık kolyesini kazanan yarışmacı İsmail Balaban oldu.

TV 8'in sevilen yarışması Survivor'ın 14 Haziran Pazartesi günkü bölümünde haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan İsmail Balaban, eleme adayı olarak mavi takımdan Dora'nın ism

Survivor'ın 15 Haziran Salı günkü bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

Oyunda, Ayşe ve Poyraz, Berkay ve İsmail yarı final mücadelelerini oynadı. Finale Berkay ve Poyraz ikilisi kaldı. İki isimde tüm kozlarını dokunulmazlığı almak için paylaştı. Poyraz dokunulmazlığı kazanan ikinci isim oldu.

TV 8'in sevilen yarışması Survivor'ın 15 Haziran Salı günkü bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan Poyraz, konseyde eleme adayı olarak Aleyna'nın adını verdi.

Survivor'ın 16 Haziran Çarşamba günkü bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı Ayşe, eleme adayı olarak İsmail'in adını verdi.

Survivor'ın 17 Haziran perşembe günkü bölümünde SMS'lerde en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek. Elenen isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVIVOR YARIŞMACILARI

SURVIVOR 2021 KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

BERKAY YUVAKURAN

Survivor Berkay, bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’da oynadığı futbolla Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğludur.

Berkay Yuvakuran hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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ALEYNA KALAYCIOĞLU

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa'da dünyaya geldi. Belli yaşına kadar Yalova’da yaşadı. Liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünde okumaya hak kazandı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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İSMAİL BALABAN (Baş pehlivan)

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 yılında Antalya' doğmuştur. İsmail Balaban, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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SURVİVOR 2021 MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

AYŞE YÜKSEL

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya gözlerini açtı. Ardından memleketi Düzce'de eğitim hayatına başlayan Yüksel, spor yöneticiliği bölümünde halen eğitimine devam ediyor.

Ayşe Yüksel'in detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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UĞURTAN DORA

Survivor Uğurtan, açıklanan 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerdendir. Uğurtan Dora 1984 yılında İstanbul dünyaya geldi . 2000’de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu.

Uğurtan Dora'nın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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YİĞİT POYRAZ

Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a taşındı.

Yiğit Poyraz'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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