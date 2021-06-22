TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'in 22 Haziran Salı günkü bölümüne ödül oyunu heyecanı damga vurdu. Bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar Poyraz, Ayşe ve Berkay oldu. Bu 3 yarışmacıdan bir yarışmacı SMS'lerde en az oyu alarak adaya veda etti. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 22 Haziran 2021 Salı İşte ayrıntılar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 HAZİRAN 2021 SALI

Survivor 2021'de ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR KİM ELEN? 22 HAZİRAN 2021 SALI

Survivor’ın 19 Haziran Cumartesi günkü bölümünde dokunulmazlık oyunu, sıralama turu ile başladı. Zamana karşı oynanan bu turda en iyi süreyi yapan üç yarışmacı yarı finale kalacaktı. Survivor'ın 19 Haziran Cumartesi günkü bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı Aleyna oldu. Aleyna eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini verdi.

Survivor'ın 20 Haziran Pazar günkü bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı.

Yarı finalde Ayşe - Aleyna ve İsmail - Poyraz eşleşti. Ayşe ve Poyraz yarı finalde elendi ve finalin adı İsmail - Aleyna oldu. Finalde İsmail rakibi Aleyna'yı mağlup ederek kolyeyi kazandı. Survivor'da pazar akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyununu İsmail Balaban kazandı.

Survivor'ın 20 Haziran Pazar günkü bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Balaban, konseyde eleme potasına bir isim çıkardı.

İsmail Balaban, eleme adayı olarak Poyraz'ın adını verdi.

Survivor'ın 21 Haziran Pazartesi günkü bölümünde üçüncü eleme adayı belli oldu.

Gerçekleştirilen dokunulmazlık oyunları ardından Poyraz ile Ayşe ilk iki eleme adayı olmuştu. Üçüncü aday ise Berkay oldu.

Survivor’ın bu akşamki bölümünde adaya veda eden isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVIVOR YARIŞMACILARI

SURVIVOR 2021 KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

BERKAY YUVAKURAN

Survivor Berkay, bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’da oynadığı futbolla Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğludur.

Berkay Yuvakuran hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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ALEYNA KALAYCIOĞLU

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa'da dünyaya geldi. Belli yaşına kadar Yalova’da yaşadı. Liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünde okumaya hak kazandı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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İSMAİL BALABAN (Baş pehlivan)

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 yılında Antalya' doğmuştur. İsmail Balaban, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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SURVİVOR 2021 MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

AYŞE YÜKSEL

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya gözlerini açtı. Ardından memleketi Düzce'de eğitim hayatına başlayan Yüksel, spor yöneticiliği bölümünde halen eğitimine devam ediyor.

Ayşe Yüksel'in detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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YİĞİT POYRAZ

Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a taşındı.

Yiğit Poyraz'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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