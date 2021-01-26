Survivor Panaroma Evrim neden yok? Ayrıldı mı? Evrim Keklik neden ayrıldı?

Survivor 2021 ekranlarda milyonları ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yarışmaya katılan ve yarışmacılar hakkında değerlendirmelerde bulunan Survivor 2020 yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden Mert Öcal ve Evrim Keklik, TV8'deki Survivor Panaroma programında yorumculuk yapmaya başlamıştı. Programı izleyen vatandaşlar Evrim Keklik'i ekranda görmeyince araştırmalarda bulunmaya başladı. Detaylar haberimizde...

SURVİVOR PANAROMA EVRİM NEDEN YOK?

Survivor Panaroma'da bugün de Evrim Keklik ekranda yer almadı. Edinilen bilgilere göre Evrim Keklik programın hafta sonu yayınında ekranda olacak. Survivor Evrim bir paylaşımında “Hafta sonu Panorama’da görüşmek üzere” yazdı.