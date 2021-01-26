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Survivor Panaroma Evrim neden yok? Ayrıldı mı? Evrim Keklik neden ayrıldı?

Milyonları ekranlara kilitleyen Survivor yarışmasındaki olayların ve yarışmacıların değerlendirildiği Survivor Panaroma programında yorumculuk yapan Evrim Keklik'i programda bugün yoktu. Bunun akabinde Survivor Panaroma Evrim neden yok? Ayrıldı mı? Evrim Keklik neden ayrıldı? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Survivor Panaroma Evrim neden yok? Ayrıldı mı? Evrim Keklik neden ayrıldı?

Survivor 2021 ekranlarda milyonları ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yarışmaya katılan ve yarışmacılar hakkında değerlendirmelerde bulunan Survivor 2020 yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden Mert Öcal ve Evrim Keklik, TV8'deki Survivor Panaroma programında yorumculuk yapmaya başlamıştı. Programı izleyen vatandaşlar Evrim Keklik'i ekranda görmeyince araştırmalarda bulunmaya başladı. Detaylar haberimizde...

SURVİVOR PANAROMA EVRİM NEDEN YOK?

Survivor Panaroma'da bugün de Evrim Keklik ekranda yer almadı. Edinilen bilgilere göre  Evrim Keklik programın hafta sonu yayınında ekranda olacak. Survivor Evrim bir paylaşımında “Hafta sonu Panorama’da görüşmek üzere” yazdı. 

Survivor Panaroma Evrim neden yok? Ayrıldı mı? Evrim Keklik neden ayrıldı?Survivor Panaroma Evrim neden yok? Ayrıldı mı? Evrim Keklik neden ayrıldı?

Tayfun Altuntaş
Editör
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