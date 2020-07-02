Survivor panorama sunucuları 2020 kim? Birçok kişi internette ekranlarınsevilen yarışma programı Survivor'ın yorumlandığı Survivor Panaroma programı ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki Survivor panorama sunucuları 2020 kim? Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR PANAROMA SUNUCULARI 2020 KİM?

Survivor Panaroma programında yer alan sunucu ve yorumcular:

- Hakan Hatipoğlu,

- Bora Edin,

- Damla Can,

- İhsan Tarkan,

- Gökhan Özdemir

- Melisa Emirbayer

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Var Mısın, Yok musun' adlı yarışma programıyla adını duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de dünyaya geldi.

Hakan Hatipoğlu, milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucudur.

Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim gördü. Hakan Hatipoğlu, Var Mısın Yok Musun'da tanıştığı Gizem Akın ile dünyaevine girdi.

Hakan Hatipoğlu, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da Su Topu oynamıştır.

Hakan Hatipoğlu, 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda da yer almıştır.

Hatipoğlu, Survivor 2010'da yarıştıktan sonra Survivor All Star'da da yer almıştır.

Hakan Hatipoğlu Survivor 2019 Panorama'da sunuculuk yapmıştır. Son olarak TV8'de Seray Sever ile birlikte 'Gel Yazın Konuşalım' programını sunmuştur.

2018 yılında Lila adını verdikleri kızları doğmuştur.

BORA EDİN KİMDİR?

Bora Edin, 2019'da yayınlanan Survivor Türkiye - Yunanistan'da yarışmıştır.

Bora Edin, 23 Mart 1984'te doğdu.İsviçre’de 7 yaşına kadar kaldı. Fakat lise eğitimi için Malta’ya gitti. Malta'da Hibernians futbol takımında oynadı. İki sene sonra Türkiye’ye dönüş yaptı.

Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında sporla aktif olarak ilgilendi ve okulun futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon elde ettiler. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbola ek olarak pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok sporla uğraşan Bora Edin, bir süredir CrossFit eğitmenliği yapıyor. Evli olan Bora Edin, bir erkek çocuk babası.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, Survivor 2018 All Star'da yarışmıştır.

Damla Can 2016'da da Survivor Gönüllüler takımı için mücadele etmişti.

İHSAN TARKAN KİMDİR?

İhsan Tarkan 1980’de Sakarya’da doğdu.

İmam hatip lisesinde okuyan İhsan Tarkan, ardından Marmara Üniversitesi Spor Akademisinde eğitim gördü. Buradan mezun oldu.

İhsan Tarkan spor eğitmeni olarak yaşamını sürdürmeye başladı. Etiler’de bir spor salonunda spor eğitmeni olarak çalışmalarını sürdürdü.

İhsan Tarkan, ünlülerin hocası olarak nam salmaya başladı. İhsan Tarkan pek çok ünlü ismin spor eğitmeni oldu. Bunlardan biri de şarkıcı Demet Akalın olmuştur.

GÖKHAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Gökhan Özdemir, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panaroma yorumcuları arasında yer alıyor. Gökhan Özdemir, geçtiğimiz yıllarda ise Var Mısın, Yok Musun? yarışmasında yer aldı.

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?

2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020, her akşam TV 8'de.

SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN?

Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda ediyor.

SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.

ACUN ILICALI KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.

Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.

5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.

2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.

2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.

2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi.

Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. MNG gurup başkanı ve tv8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazmıştır.

2014 yılında tv8 kanalında gösterime giren Ütopya adlı bir yarışma programı başlattı.