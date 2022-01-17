Kübra Açıl ile ilgili bilgiler bugün en çok araştırılan konularından biri oldu. Kübra Açıl, Survivor Panorama'nın yeni sunucusu olmasıyla dikkat çekti. Bu haberin sosyal medyada yayılması üzerine Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merakla araştırılmaya başlandı. Biz de Kübra Açıl hakkında merak edilenleri haberimizde derledik...

SURVİVOR PANORAMA SUNUCUSU KÜBRA AÇIL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sunuculuk ve spor muhabirliği yapan Kübra Açıl ayrıca 'Yetenek Sizsiniz' ve 'Survivor' filmlerinde de rol aldı. Şeyma Subaşı'nın ablası olarak bilinen Kübra Açıl, Pilates eğitmenidir. Kübra Açıl'ın bir de Duru adında bir kızı var. İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önü ve arkasında da çalıştı. Hayata pozitif bakan Kübra Açıl, pilatese başlamak isteyenlere sosyal medyada ilham veriyor.

Kübra Açıl ve sosyal medya fenomeni ablası Şeyma Subaşı bir süre aynı voleybol takımında forma giydi. Aslında Şeyma Subaşı, ablasının yanından geçen bir kişiydi. Kız ve erkek kardeş daha sonra voleybolu bıraktı. Kübra Açıl, spor muhabirliği yaptıktan sonra kamera önü ve arkası çalıştı, Yetenek Sizsiniz ve Survivor'da yer aldı.

Futbolcu eşi Merthan Açıl ile evlenen ve Duru adında bir kızı olan Kübra Açıl, hamileliği sırasında 95 kilo aldı. Pilates'e başladıktan sonra forma giren ve Pilates'e meslek olarak sıcak bir şekilde giren Kübra Açıl, birlikte çalıştığı koçu 'Senden çok iyi eğitmen olur, eski sporcusun ve işe hakimsin' dedi. Şimdi beş kadın öğretmenle ders veriyor. Kübra Açıl'ın yaşı bilinmiyor ama Şeyma Subaşı'nın zaten 30 yaşında olduğu düşünülürse Kübra Açıl'ın 30 yaşın üzerinde olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca Kübra Açıl aslen Samsunludur.

