Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 17- 23 Ocak 2022 | Terazi, gizli kapaklı işlerden vazgeç, Aslan, arkandan dönen dolaplar ortaya çıkacak!Son dakika | Gezi Parkı davasının tek sanığı Osman Kavala için karar verildiKurban Bayramı arefe günü bankalar açık mı 2022? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?Meke ne demek, TDK'ya göre Meke kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl kimdir, nereli, kaç yaşında?What is the meaning of seeing someone getting married in a dream?Zeliş ve Tekin'in kardeşliği Arka Sokaklar'da kaldı! Yüsra Geyik ve Onur Bay'dan şaşırtan hamle! Diziden çıkınca kardeşlik aşka mı dönüştü?Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kocasının başka kadınlarla ilişki yaşamasına izin veren kadın şaşkınlık yarattı! "Kocam başka bir kadını hamile bıraktı"Taner Ay kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? Taner Ay Biyografisi
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl kimdir, nereli, kaç yaşında?

Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bu yıl Survivor Panorama ekibine dahil olan Kübra Açıl merak konusu oldu. Şeyma Subaşı'nın ablası olduğu bilinen Kübra Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kübra Açıl ile ilgili bilgiler bugün en çok araştırılan konularından biri oldu. Kübra Açıl, Survivor Panorama'nın yeni sunucusu olmasıyla dikkat çekti. Bu haberin sosyal medyada yayılması üzerine Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merakla araştırılmaya başlandı. Biz de Kübra Açıl hakkında merak edilenleri haberimizde derledik...

Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl kimdir, nereli, kaç yaşında?

SURVİVOR PANORAMA SUNUCUSU KÜBRA AÇIL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sunuculuk ve spor muhabirliği yapan Kübra Açıl ayrıca 'Yetenek Sizsiniz' ve 'Survivor' filmlerinde de rol aldı. Şeyma Subaşı'nın ablası olarak bilinen Kübra Açıl, Pilates eğitmenidir. Kübra Açıl'ın bir de Duru adında bir kızı var. İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önü ve arkasında da çalıştı. Hayata pozitif bakan Kübra Açıl, pilatese başlamak isteyenlere sosyal medyada ilham veriyor.

Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kübra Açıl ve sosyal medya fenomeni ablası Şeyma Subaşı bir süre aynı voleybol takımında forma giydi. Aslında Şeyma Subaşı, ablasının yanından geçen bir kişiydi. Kız ve erkek kardeş daha sonra voleybolu bıraktı. Kübra Açıl, spor muhabirliği yaptıktan sonra kamera önü ve arkası çalıştı, Yetenek Sizsiniz ve Survivor'da yer aldı.

Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl kimdir, nereli, kaç yaşında?

Futbolcu eşi Merthan Açıl ile evlenen ve Duru adında bir kızı olan Kübra Açıl, hamileliği sırasında 95 kilo aldı. Pilates'e başladıktan sonra forma giren ve Pilates'e meslek olarak sıcak bir şekilde giren Kübra Açıl, birlikte çalıştığı koçu 'Senden çok iyi eğitmen olur, eski sporcusun ve işe hakimsin' dedi. Şimdi beş kadın öğretmenle ders veriyor. Kübra Açıl'ın yaşı bilinmiyor ama Şeyma Subaşı'nın zaten 30 yaşında olduğu düşünülürse Kübra Açıl'ın 30 yaşın üzerinde olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca Kübra Açıl aslen Samsunludur.
 

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT