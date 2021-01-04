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Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

TV8 'in fenomen yarışması Survivor'ın yayınlanan fragmanıyla gönüllüler takım kadrosu açıklandı. Peki Survivor Yiğit Poyraz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Survivor yeni sezonunun başlamasın sayılı gün kala yayımlanan tanıtım videosu ile 2021 Gönüllüler takımı açıklandı. Yayınlanan tanıtım videosunun ardından sözleri ile epey dikkat çeken Yiğit Poyraz, araştırma konusu oldu. Peki  Survivor Yiğit Poyraz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Yiğit Poyraz hakkında merak edilen detaylar...  

SURVİVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a taşındı.

27 yaşındaki Yiğit Poyraz, 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği görevi yapmaktadır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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