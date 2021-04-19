Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 19 Nisan Pazartesi günkü bölümüne Reşat ile Çağrı arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Peki Survivor Reşat ve Çağrı arasında neler yaşandı? | Çağrı Atakan ve Reşat kavga mı etti? | Reşat ile Çağrı neden kavga etti? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR REŞAT VE ÇARI ARASINDA NELER YAŞANDI?

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın bu akşam yayınlanacak olan 73. bölüm fragmanına Reşat ile Çağrı arasında yaşanan gerilim damga vurdu.

Survivor 2021'de sık sık performansıyla adından söz ettiren Reşat son zamanlarda kabuğuna çekildi. Reşat bir konseyde kullandığı ifadeler ile dikkat çekmişti. Reşat, "Benim derdim bana yetiyor Acun abi. Benim kimseyle uğraşacak halim yok. Kişilerin kendi arasındaki problemleri bunlar" demişti.

Parkurdan sonra kendisini rahatlamak ve deşarj olmak için suya atan Reşat, aynı zamanda "Yeter" sözlerini dile getirmişti. Bağırarak bunu söyleyen Reşat'a Çağrı'dan cevap gecikmedi. Çağrı'nın sözlerini duyan Reşat çıldırdı ve kendini attığı sudan saniyeler içerisinde çıktı.

ÇAĞRI ATAKAN VE REŞAT KAVGA MI ETTİ?

Çağrı ise Reşat'ın "Yeter" sözlerine karşılık olarak "Yetmez" sözlerini dile getirdi. Bu sözünü çok yüksek bir sesle söyleyen Çağrı, Reşat'ın dikkatini çekti.

REŞAT İLE ÇAĞRI NEDEN KAVGA ETTİ?

Bir anda sudan çıkarak ünlüler takımına dalış yapan Reşat, büyük bir kavganın eşiğine geldi. Tüm yarışmacılarının gözlerinin önünde olan bu olay ise seyirciyi şok etti.

"Kim öyle diyor, kim diyor onu! Söyleyin hemen" sözlerinin ardından takım arkadaşlarının kendisini tutmasını umursamayan Reşat, çıldırdı. Çağrı ile Reşat arasındaki gerginlik tavan seviyeye çıkarken, Acun Ilıcalı'nın Reşat ya da Çağrı hakkında ne karar vereceği henüz kesinleşmedi.