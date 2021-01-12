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Survivor Reşat yarışmayı bırakmak zorunda mı kalacak?

Ayak tarak kemiğinden sorun yaşayan Survivor Reşat'ın yarışmaya veda edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki Survivor Reşat yarışmayı bırakmak zorunda mı kalacak? İşte detaylar..

Survivor Reşat yarışmayı bırakmak zorunda mı kalacak?

Survivor 2021'de adından söz ettiren yarışmacılardan biri olan  Reşat Hacıahmetoğlu ayak tarak kemiğinden sorun yaşıyor. Survivor Reşat'ın yarışmaya veda edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki Survivor Reşat yarışmayı bırakmak zorunda mı kalacak? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR REŞAT YARIŞMAYI BIRAKMAK ZORUNDA MI KALACAK?

Ödül oyununu kazandıktan sonra yaptığı sevinç gösterisinde platform üzerinden diğer platforma atlarken kayıp düşerek ayağından sakatlanan Survivor yarışmacısı Reşat Hacıahmetoğlu'nun ayak tarak kemiğinde kırık olma ihtimali olduğu belirtildi.

Reşat'ın doktor kontrolleri sonrası Survivor'a devam edip edemeyeceği belli olacak.

Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SURVİVOR REŞAT KİMDİR?

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü.

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu'nun detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz. 

Survivor Reşat kimdir? Reşat Hacıahmetoğlu nereli? Kaç yaşında?Survivor Reşat kimdir? Reşat Hacıahmetoğlu nereli? Kaç yaşında?

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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