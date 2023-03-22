Survivor reytinglerine Kısmetse Olur etkisi! Flaş iddia ortada: Kısmetse Olur'un o ismi Survivor yolcusu olabilir!

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2024 yarışmasına Tolga Kandemir'i davet etmesiyle birlikte heyecanla beklenen yarışma için isimler sıralanmaya başladı.

SURVİVOR 2024 YARIŞMASINA HANGİ İSİMLER KATILACAK?

Acun Ilıcalı’nın Survivor 2023 yarışmasının başından beri beklentileri karşılamaması üzerine, ünlü yarışmacılar, gönüllüler ve fenomenlerden oluşan kadrosuyla öne çıkan ve izleyiciler tarafından merakla beklenen Survivor 2024 yarışmasına kimlerin katılacağı konuşulmaya başlandı. Acun Medya tarafından düzenlenen Survivor 2023 yarışması, performanstan çok akla ve zekaya hitap ediyordu, ancak bu yıl isteneni Acun Ilıcalı’ya vermemişti. Geçtiğimiz günlerde davet edilen Kardeniz Kılıç, Yaman Keleş ve Yiğit İnandı’yı, programa katılmak üzere 2 ay süreyle Dominik’te kalan bu 3 kişinin önümüzdeki sene Survivor kadrosunda yer alacağını belirten Acun Ilıcalı, Survivor 2024 yarışması için çalışmalara başladı.

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KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI SURVIVOR KADROSUNA GİREBİLİR!

Düşen reytingleri yükseltecek isimler arasında Kısmetse Olur yarışmasından Sedat Polat’ın katılacağı da yer alıyor. İddialara göre Kısmetse Olur evinin sevilen ismi Tolga Kandemir ile reytinglerin yükseltilmesi planlanıyor. Tolga Kandemir'in yıllardır Survivor’a başvurduğu biliniyor ve Instagram hesabında Acun Medya'dan bir ismi takibe alması iddiaları güçlendirirken, Acun Ilıcalı’nın Tolga Kandemir ile Survivor 2024’e katılacağı herkesi şaşırttı. Ayrıca eski yarışmacılardan da bazı isimlere teklif sunan Acun Ilıcalı, Survivor 2024 yarışması için çalışmalarına devam ediyor. Acun Ilıcalı, düşen reytingleri yükseltmeye çalışırken ekrana getirmek istediği isimleri tam olarak kimler olacak, merakla bekleniyor.