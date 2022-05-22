Survivor şampiyonları haram para mı kazandı? İzlemek bile caiz değilmiş! İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan ağızları açık bırakan fetva! "Ayıptır ve günahtır" Türkiye'nin fenomen yarışma programlarından olan Survivor ile ilgili konuşan ilahiyatçı Hayrettin Karaman yaptığı yorum gündeme geldi. Karaman Survivor'a katılmanın ve izlemenin caiz olmadığını söyledi.

1 10 TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Survivor yarışması hakkında gündeme gelen konu olay oldu.