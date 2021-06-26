2021 sezonunda kıyasıya mücadele veren yarışmacılardan finale Mavi Takımdan Poyraz, Kırmızı Takımdan ise İsmail kaldı. Dünyanın en zor yarışmalarından olan Survivor'ın kazananı kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde Survivor şampiyonu kim oldu 2021? Survivor dün akşam kim şampiyon oldu, kim kazandı 2021? İsmail mi Poyraz mı kazandı? soruların yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 20201? SURVİVOR DÜN AKŞAM KİM ŞAMPİYON OLDU, KİM KAZANDI 2021? İSMAİL Mİ POYRAZ MI KAZANDI?

TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor 2021'de altı aylık maratonun sonunda yarı finalde Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in elenmesinin ardından İsmail Balaban ile Yiğit Poyraz final koltuğuna oturdu.

25 Haziran Cuma günü Survivor 2021'de altı aylık mücadelenin sonuna gelindi. Galataport'ta kol kola sahneye gelen İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz büyük bir coşkuyla karşılandı.

Canlı SMS oylaması sonrası Acun Ilıcalı şampiyonu açıkladı. Büyük finalde Poyraz'ı geçen İsmail, Survivor 2021 şampiyonu oldu.

Survivor 2021'de şampiyon olan isim büyük ödülün de sahibi oldu Survivor 2020'de şampiyon olan isim 500 bin TL kazanmıştı.

Öte yandan Acun Ilıcalı, finalistler İsmail ve Poyraz ile birlikte son 8'e kadar gelmeyi başaran Aleyna, Ayşe, Dora, Batuhan, Berkay ve Steven'a tatil hediyesini de açıkladı.

SURVİVOR

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.

Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'de yayımlanan uzun soluklu polisiye türündeki Arka Sokaklar adlı dizide rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı. 2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2.kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur, daha sonra ise bu konsept değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti olmuştur, ve bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı şampiyon olmuştur. 2019 senesinde format Türkiye-Yunanistan olarak başlasa da sonradan Siyah Takım-Beyaz Takım halinde karma takımlarla olmuştur. Türkler'in şampiyonu Yusuf Karakaya, ikincisi Seda Ocak olurken Yunan şampiyonu Katerina Dalaka olmuştur. 2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler takımı halimde iki takım yarışmıştır. Berkan Karabulut dördüncü, Yasin Obuz üçüncü, Barış Murat Yağcı ikinci Cemal Can Canseven ise şampiyon olmuştur.