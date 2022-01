Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, WWE'de güreşmeye hazırlanıyor! Yok artık daha neler diyeceğiniz türden

Acun Ilıcalı'nın TV8'de ekrana gelen Survivor yarışmasını iki kez kazanmasıyla adından söz ettiren Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı.

Çamkıran, World Wrestling Entertainment (WWE) de tanınmış bir sima olan efsane güreşçi Rikishi'nin profesyonel görüş okulunda eğitim aldığı bir fotoğrafı paylaşarak," Yıllardır hayalini kurduğum şey gerçek oluyor. Yakında büyük bir sürpriz. Yok artık daha neler diyeceğiniz türden" ifadelerini kullandı.

MY LAST DREAM,

WILL COME TRUE SOON! Yıllardır hayalini kurduğum şey gerçek oluyor. ? Yakında Büyük Bir Sürpriz. ? “YOK ARTIK DAHA NELER!” diyeceğiniz türden. ??? ?Rikishi ?Reno J. Anoa’i

“Thanks to this two LEGENDS my last dream will come true soon.”#WWE #WCW pic.twitter.com/ersuDOdFyp