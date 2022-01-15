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Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, WWE'de güreşmeye hazırlanıyor! Yok artık daha neler diyeceğiniz türden

Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran dünyada ilgiyle izlenen WWE'de güreşmeye hazırlanıyor. Çamkıran bu konuda sosyal medya hesabından eğitim aldığı anın ardından fotoğraf paylaşarak," Yakında büyük bir sürpriz. Yok artık daha neler diyeceğiniz türden" ifadelerini kullandı.

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, WWE'de güreşmeye hazırlanıyor! Yok artık daha neler diyeceğiniz türden

Acun Ilıcalı'nın TV8'de ekrana gelen Survivor yarışmasını iki kez kazanmasıyla adından söz ettiren Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı.

"YAKINDA BÜYÜK BİR SÜPRİZ"

Çamkıran, World Wrestling Entertainment (WWE) de tanınmış bir sima olan efsane güreşçi Rikishi'nin profesyonel görüş okulunda eğitim aldığı bir fotoğrafı paylaşarak," Yıllardır hayalini kurduğum şey gerçek oluyor. Yakında büyük bir sürpriz. Yok artık daha neler diyeceğiniz türden" ifadelerini kullandı. 

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, WWE'de güreşmeye hazırlanıyor! Yok artık daha neler diyeceğiniz türden

 

 

 

RİKİSHİ FOTOĞRAFINA YORUM YAPTI

Öte yandan Rikishi de Turabi'nin fotoğrafının olduğu bir paylaşımın altına," Yolculuk başlar" ifadesiyle yorum yaptı. Turabi'nin ringlere ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor. 

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, WWE'de güreşmeye hazırlanıyor! Yok artık daha neler diyeceğiniz türden

Öte yandan WWE'de Türk asıllı Alman güreşçi Metehan Kocabaşoğlu, TEOMAN ring adıyla güreşiyor. 

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, WWE'de güreşmeye hazırlanıyor! Yok artık daha neler diyeceğiniz türden

Tayfun Altuntaş
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