Survivor yeni sezonunun başlamasın sayılı gün kala yayımlanan tanıtım videosu ile 2021 Gönüllüler takımı açıklandı. Yayınlanan tanıtım videosunun ardından sözleri ve güzelliği ile Sancakay Ilım Morgül araştırma konusu oldu. Peki Survivor Sancakay kimdir? Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli? İşte Sancakay Ilım Morgül hakkında merak edilen detaylar...

SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR? SANCAKAY MORGÜL NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sancakay Morgül, İzmir ve Rize’de büyüdü. Spor hayatına ritmik jimnastik ile başladı ve lise 3’e kadar İzmir’de eğitimine devam etti. Futbol kariyerine ise futsal ile başladı, daha sonra yeşil sahaya geçiş yaptı. Lise 4’üncü sınıfta ise Rize’nin "Rizespor" takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2 yıl okudu. İngilizce ve Rusça dillerine hakim olan Morgül, konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazanmasının ardından İstanbul’a taşındı. Şuan bu bölümde lisans 4. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

2 sezon Kadıköy Theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadı ve 5 yıldır bir mekanda vokal olarak sahne alıyor. Kendi bestelerini seslendiriyor aynı zamanda gitar çalıyor.