Survivor yeni sezonunun başlamasın sayılı gün kala yayımlanan tanıtım videosu ile 2021 Gönüllüler takımı açıklandı. Yayınlanan tanıtım videosunun ardından sözleri ve güzelliği ile Sena Özdemir araştırma konusu oldu. Peki Survivor Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında? Nereli? İşte Sena Özdemir hakkında merak edilen detaylar...

SURVİVOR SENA ÖZDEMİR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sena Özdemir 19 yaşında ve İzmirli. İzmir’de büyüyen Özdemir'in babası Balıkesirli annesi de Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi’nde okudu. 10 yaşından bu yana atletizm sporu yapıyor. Branşı ise 100-200 metre çeşitli Türkiye dereceleri ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüne sahip. Şu anda ise İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu.

Aynı zamanda 19 yaşındaki Özdemir, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam ediyor.