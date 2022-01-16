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  3. Survivor Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Nihan Yönel Biyografisi

Survivor Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Nihan Yönel Biyografisi

Survivor All Star 2022'nin güçlü ve iddialı isimlerinden olan Sercan Yıldırım 2021 yılında Nihan Yönel ile dünya evine girmişti. Survivorun yayınlanan ilk bölümünde ekrana yansıyan Nihan Yönel izleyenler tarafından merak kousu oldu. Peki Survivor Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? İşte, Nihan Yönel Biyografisi...

Survivor Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Nihan Yönel Biyografisi

Survivor 2022 All Star Ünlüler kadrosunun önemli yarışmacılarından biri olan Sercan Yıldırım 2021 yılında evlendi. Survivor All Star'ın ilk bölümünde kısa bir süre ekranlarda görünen Nihan Yönel izleyenler tarafından merak edildi. Peki, Survivor Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? İşte, Nihan Yönel Biyografisi...

Survivor Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Nihan Yönel Biyografisi

Survivor Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Nihan Yönel Biyografisi

1997 doğumlu olan Nihal Yönel, Bursa’da yaşıyor. Ege Üniversitesi mezunu olan Yönel, İzmir Karşıyaka’da uzun süre yoga eğitimi aldı ve aktif olarak yoga yapıyor. "yoganikoo" kullanıcı adlı bir instagram hesabı olan Yönel'in 16,2 takipçisi var.

Survivor Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Nihan Yönel Biyografisi

Sercan Yıldırım kimdir?

Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 Bursa Osmangazi’de dünyaya geldi. Futbol kariyerine Bursaspor altyapısı ile adım atan Yıldırım, forvet pozisyonunda oynadı. 2007-2008 sezonunda Bursaspor A takım seviyesine yükseldi. 

18 yaşındayken, 2008-2009 sezonunda Bursaspor’un 9 numaralı formasını giydi.

Sercan Yıldırım, ilk maçına 2007-2008 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda çıktı, Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. 

Survivor Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Nihan Yönel Biyografisi

Aynı sezonda ligde 8, kupada 3 maçta olmak üzere, toplam 11 kez forma giyen Sercan Yıldırım, Süper Lig’deki ilk tam sezonunda 11 gol attı.

Toplamda 35 maça çıkan Yıldırım, 14 gole imza attı. Sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı. 2009-2010 senesinde ise Yıldırım, Bursaspor'un şampiyon olduğu kadroda büyük rol oynadı.

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