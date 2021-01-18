Dünyanın en zor yarışması Survivor'da bu sezon ünlüler ve gönüllüler takımına yeni yarışmacılar katıldı. Yedek yarışmacılardan biri de Sergen Bayar oldu. Peki Survivor Sergen kimdir? Survivor Sergen Bayar Mesleği ne? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

Survivor Sergen, 2021 Survivor yarışmasına yedek yarışmacı olarak katıldı. Sergen Bayar modellik ve spor eğitmenliği yapmaktadır.

Sergen Bayar, Instagram'da spor yaptığı ve yüzdüğü anların fotoğrafını paylaşarak, takipçilerinin beğenisine sunuyor.

SURVİVOR SERGEN BAYAR MESLEĞİ NE?

Survivor’a yedek yarışmacı olarak katılan Sergen Bayar, spor eğitmenliği ve modellik yapıyor. Yaşı, memleketi ve hayat hikayesine dair pek bir bilgi bulunmayan Survivor Sergen Bayar için sosyal medyada bazı yorumlar yapıldı.