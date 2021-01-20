Survivor Steven kazandığı yarış sonrası ne söylüyor? Wakanda forever ne demek?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve seyircileri televizyon karşısına kilitleyen Survivor 2021 yarışması yeni yarışmacılarıyla seyircilerin karşına çıktı. Yarışma başlangıcı olmasına rağmen gönüllüler ve ünlüler arsındaki yarışmalar çok çekişmeli ve heyecanlı geçiyor. Her iki takımdaki başarılı yarışmacıların kıyasıya mücadelesi izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Dominik cumhuriyetinde yapılan başarılı yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı yarışmada birçok yarışmacı şimdiden gösterdiği performanslarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeye başardı Bunlardan birisi de atik çevik, hızlılığı ve sempatikliği ile parkurların tozunu atarak bir çok yarışmayı kazanan Steven, izleyicilerin hem dikkatini ve de daha şimdiden taktirini almayı başardı.

Başarılı yarışmacı, yarışma parkurlarında yarıştığı her yarış sonrası kazandıktan sonra elerini göğsüne çarpı işreti yaprak, haykırarak söylediği izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Steven, kazandığı yarışma sonrası Wakanda forever bağırarak sevincini yaşıyor.

WAKNDA FOREVER NE DEMEK? ANLAMI NEDİR?

Wakanda hayali biri ülkedir ve Afrika'da yer alır. Wakanda, geçmişini ve kültürünü daha da genişleten 2018 yapımı Kara Panter filminde öne çıkıyor. Wakanda Forever ise bir tür selamlaşmadır. Peki, Wakanda Forever ne demek? Wakanda Forever ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Yarışmalarda gönüllüler takımın sempatik yarışmacısı Steven'a kara panter olarak hitap ediyor, Steven da bu hitaba kazandığı her yarışma sonrası wakanda forever diye haykırıyor. Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir. Wakanda görünen bir hayali ülkedir Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four # 52'de göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.

WAKANDA FOREVER NE ANLAMA GELİYOR?

Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları “Wakanda Forever” adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor. Survivor Steven yarışmada sürekli Wakanda Forever kelimelerini kullanmaktadır. Wakanda, dördü 10.000 yıl önce ilk Kara Panter'in yönetimi altında birleşmiş beş kabileden oluşur.