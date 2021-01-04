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Survivor Steven kimdir? Steven Salam kaç yaşında? Nereli?

TV8 'in fenomen yarışması Survivor'ın yayınlanan fragmanıyla gönüllüler takım kadrosu açıklandı. Peki Survivor Steven kimdir? Steven Salam kaç yaşında? Nereli? İşte merak edilen detaylar...

Survivor Steven kimdir? Steven Salam kaç yaşında? Nereli?

Survivor yeni sezonunun başlamasın sayılı gün kala yayımlanan tanıtım videosu ile 2021 Gönüllüler takımı açıklandı. Yayınlanan tanıtım videosunun ardından sözleri ve farklı tarzıyla Steven Salam araştırma konusu oldu. Peki Survivor Steven kimdir? Steven Salam kaç yaşında? Nereli? İşte Steven Salam hakkında merak edilen detaylar...  

SURVİVOR STEVEN SALAM KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye gelerek burada ikamet etmeye başladı. Lise ve üniversite eğitimlerini Türkiye’de tamamladı. 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Yaşı ile ilgili bir bilgiye sahip olunmayan Steven geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar takımında oynadı.  Salam, 2021 Survivor kadrosunda yer alan isimler arasındadır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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