Survivor Taner ile Masterchef Murat bir araya gelip Acun Ilıcalı'ya belden aşağı küfür ettiler! "Ananızı s.... Acun Medya! Hakkımızı yedin" Survivor ve Masterchef yarışmalarıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı ve Murat Özdemir, sosyal medyada canlı yayın gerçekleştirdiler. Yayın esnasında Acun Ilıcalıyı hedef alan ikili, ağız dolusu küfürler sarf ederken bazı itiraflarda da bulundular.

1 16 Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kanalında yayımladığı programlardaki yarışmacıları tarafından linç edildi.